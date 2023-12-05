Депутат МГД Козлов: городское освещение дает москвичам чувство безопасности и комфорта

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Москве продолжается модернизация системы уличного освещения, что помогает жителям чувствовать себя в безопасности и комфорте. Об этом заявил депутат Мосгордумы Александр Козлов, сообщает Агентство "Москва".

По его словам, только с января этого года на столичных улицах установили 19 тысяч новых светильников, акцент сделали на освещении соцобъектов и дворов жилых домов, то есть в местах с повышенным пешеходным трафиком, сказал Козлов.

Он отметил важность модернизации системы уличного освещения исходя из потребности жителей. Депутат считает, что установка высококачественных фонарей на проезжей части снижает аварийность, но и пешеходы должны передвигаться по хорошо освещенным тротуарам и дворам.

Парламентарий добавил, что работа по модернизации столичного освещения в огромной степени адресована семьям, мамам с детьми, которые отводят детей в детсад и школу, на прием в поликлинику, гуляют с ними во дворах. По его словам, по утрам зимой довольно темно, из-за чего вырастает риск получения травм. Поэтому важно заботиться о безопасности пешеходов, подчеркнул Козлов.

Кроме того, он заявил, что в Москве не только увеличивается количество уличных фонарей, но и происходит замена старых на новые. Так, в городе уже заменили 6,6 тысячи старых светильников, вместо них стоят новые со светодиодами, которые снижают потребление электричества и экономят ресурсы. Также у этих ламп яркий и теплый свет, что помогает москвичам чувствовать себя комфортно в длинные зимние месяцы, резюмирован парламентарий.

Ранее сообщалось, что столичная компания "Вартон" по производству светодиодных светильников с начала этого года в два раза увеличила выпуск продукции по сравнению с данными за прошлый год. По словам главы департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского, организация изготовила более десяти миллионов единиц продукции. За 11 лет предприятие разработало и поставило светодиодные светильники для 15 тысяч объектов, указал он.

Почти 19 тысяч опор освещения установили во дворах и около соцобъектов в Москве