Московская компания представила светильник нового поколения для школьников

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики грода Москвы

Столичная компания "Световые технологии" представила светильники для иммерсивных пространств в образовательных учреждениях и приступила к их производству. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Образцы показали на выставке-форуме по образованию GESS Dubai 2023. Как уточнил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, столичные производители регулярно предлагают различные новинки.

Новые светильники, продолжил он, помогут изучать школьную программу с помощью инновационных технологий и виртуального погружения в исследуемую среду. Продукт прошел тестовые испытания, уточнил Овчинский. Согласно задумке, на предприятии каждый год смогут производить до одной тысячи светильников.

Отмечается, что новинка поможет преподавателям и ученикам погружаться в изучаемые предметы, менять привычки воспитанников и развивать в них усидчивость. Светильники в зависимости от темы урока будут производить соответствующие звуки, запахи и освещение в классе.

Продукт намерены выпускать в разных модификациях: простой с базовыми функциями или сложной и многофункциональной под задачи заказчика. В свою очередь, руководитель отдела по работе с проектными институтами компании Виктор Котренко уточнил, что фирма разрабатывала эту продукцию совместно с архитектурным бюро. В качестве основы лежали потребности современных школ.

"Со светильниками нового поколения учащиеся получают доступ к всестороннему восприятию материала с максимальным погружением. Уникальные настройки помогут сфокусироваться или сделать паузу и отдохнуть от дел на перемене", – добавил Котренко.

Ранее стало известно, что московское предприятие "Промприбор-Р" начало производство плат для контрольно-измерительного оборудования. Овчинский заявил, что это позволило фирме полностью отказаться от поставок из-за рубежа и перейти на отечественные разработки.