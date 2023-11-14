Свыше 100 компаний Москвы завершили первый этап нацпроекта "Производительность труда"

Фото: пресс-служба департамента экономической политики и развития города Москвы

Свыше 100 московских компаний завершили первый этап реализации нацпроекта "Производительность труда" в Москве. Они внедрили методики бережливого производства на пилотных потоках, заявила руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева во время рабочего визита на площадку ОАО "Рот Фронт".

Она рассказала, что нацпроект "Производительность труда" реализуется в столице с прошлого года. За это время он показал свою эффективность для многих московских компаний.

На данный момент 104 организации завершили первый этап реализации нацпроекта. Багреева отметила, что благодаря этому производительность труда предприятий-участников увеличилась на 60%, время протекания процессов снизилось на 40%, а незавершенное производство сократилось на 37%. Общий экономический эффект, по оценкам некоторых компаний, превысил четыре миллиарда рублей, подчеркнула она.

По итогам первого этапа нацпроекта компания "Рот Фронт" хочет сократить время протекания процесса изготовления халвы на 52% и на 9% повысить количество выпускаемой продукции на одного работника в смену, прокомментировала Багреева.

Ранее сообщалось, что московская компания "Лино" увеличила производство профнастила на 12% благодаря участию в нацпроекте.

Время производства каждой партии из 20 тонн профнастила снизилось на 45%, а объем выпуска увеличился на 12%. Так, компания сэкономила свыше 72 миллионов рублей – эти средства направят на дальнейшее развитие организации.

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