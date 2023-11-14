Депутат МГД Гусева: рост объемов промпроизводства отвечает запросам экономики Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С января по сентябрь 2023 года рост объема промышленного производства в столице достиг 15%. Это говорит о высоком потенциале импортозамещения и запросе экономики на отечественную продукцию, заявила председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева.

По ее словам, в столице при поддержке городских властей наращивается промпроизводство, открываются новые и модернизируются действующие площадки. Гусева считает, что это необходимо, ведь в Москве многоотраслевая экономика, нуждающаяся в сырье, оборудовании и комплектующих.

Гусева добавила, что после ухода зарубежных корпораций перестроили логистику, из-за чего свободные ниши начали заполняться.

Наибольший рост показали производители одежды, лекарств и электрооборудования, продолжила парламентарий. С ее слов, новые промышленные мощности работают и на потребителей, и на бизнес-сектор.

Как рассказала депутат, сейчас в промышленном секторе работают более 4 тысяч столичных предприятий, и их количество будет расти.

"В Москве развернута большая система обучения и переподготовки как по рабочим специальностям, так и по инженерному направлению, и в сумме эффект от этих мер будет работать на экономику еще долго", – подытожила Гусева.

Ранее сообщалось, что в период с января по август этого года в Москве вырос оборот производителей пищевых продуктов. Он увеличился на 6,8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Около 101,7 миллиарда рублей пришлись на предприятия по переработке и консервированию мяса и мясной продукции. Еще 58,4 миллиарда рублей составила выручка молочных предприятий, 53,6 миллиарда рублей заработали производства хлебобулочных и кондитерских изделий.

Собянин сообщил о росте объема промпроизводства в Москве более чем на 15%