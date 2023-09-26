Столичные фабрики стали производить на 13% больше мебели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

С января по июль 2023 года столичные мебельные фабрики увеличили производство на 13,3% по отношению к аналогичному периоду 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.

Помимо этого, оборот мебельных компаний города вырос на 45,8%, превысив отметку в 12,1 миллиарда рублей, добавил исполняющий обязанности заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что на данный момент индустрию московской мебели представляют 90 производственных площадок. Там выпускают корпусную и мягкую мебель для офиса и дома, предметы интерьера, детскую мебель и другое.

Производители из столицы успешно адаптируются к новым экономическим реалиям, активно работают над замещением товаров иностранных поставщиков, заявил исполняющий обязанности руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

По его информации, в июле текущего года мебельные фабрики города отгрузили продукции на 1,3 миллиарда рублей, что выше показателя за тот же месяц прошлого года на 45%.

В июне Сергей Собянин сказал, что за первые три месяца 2023 года производство одежды в столице выросло на 94,6%, производство обуви увеличилось на 58%. По его словам, высокие показатели можно объяснить уходом иностранных брендов с российского рынка, на фоне которого столичные компании начали активно осваивать освободившиеся ниши.

Также объем производства продуктов питания в Москве за первые семь месяцев текущего года увеличился на 26,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поставки со стороны пищевых предприятий тем временем выросли на 8,2% и составили за период с января по июль почти 339 миллиардов рублей.

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