Производство продуктов питания в Москве увеличилось на четверть за семь месяцев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Объем производства продуктов питания в Москве за первые семь месяцев текущего года увеличился на 26,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы.

"В Москве действует свыше 250 предприятий пищевой отрасли, на которых трудятся более 60 тысяч человек. За первые семь месяцев 2023 года объем производства пищевой продукции в Москве увеличился на 26,2%", – рассказал заммэра Владимир Ефимов, курирующий комплекс.

Заметные темпы роста показали предприятия, специализирующиеся на переработке и консервировании мясной продукции, – 56%, а также производители рыбной продукции – 44,3%.

Поставки со стороны пищевых предприятий тем временем выросли на 8,2% и составили за период с января по июль почти 339 миллиардов рублей. Лидируют по поставкам производители молочной продукции, а также поставщики фруктов и овощей.

Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский добавил, что столичные компании пользуются широким перечнем мер поддержки, а 24 из них и вовсе имеют статус промышленного комплекса, что дает им различные льготы. Благодаря этому предприятия экономят средства, которые затем тратят на свое развитие.

Ранее стало известно, что в Москве появятся шесть новых предприятий по производству продуктов питания. Территории для их строительства предоставил город. В проекты суммарно вложат 15,4 миллиарда рублей.

Собянин сообщил о росте производства продовольственных продуктов в Москве