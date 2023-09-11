Шесть новых предприятий по производству пищевой продукции появится в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Город предоставил участки для строительства шести предприятий по производству продуктов питания. Об этом сообщает пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

"Город заключил с шестью компаниями договоры аренды земельных участков площадью почти 9,3 гектара по ставке один рубль в год для строительства комплексов по производству продуктов питания", – отметил он.

Инвесторы хотят вложить в проекты 15,4 миллиарда рублей. На будущих предприятиях будет около 2,7 тысячи рабочих мест.

С марта прошлого года город предоставляет в аренду земельные участки по ставке один рубль в год для развития производств. Договор заключается сроком на пять лет.

"Три договора аренды земельных участков площадью 5,2 гектара город заключил с производителями мясной продукции", – уточнил министр правительства столицы, глава департамента городского имущества Максим Гаман.

В Ново-Переделкине построят предприятие по производству консервов, в Южном Бутове появятся два цеха по выпуску полуфабрикатов и кормов для домашних животных. В Нагатино-Садовниках возведут комплекс по переработке мяса.

В частности, инвесторам предоставили участки для открытия предприятий в Бирюлеве Западном и Хорошевском районе.

"В Очаково-Матвеевском районе появится завод по выпуску готовых блюд для популярной сети кофеен. Планируется производить хлебобулочные и кондитерские изделия, полуфабрикаты и готовые блюда. Будет создано 500 рабочих мест", – добавил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Ранее Москва передала компании земельный участок по льготной ставке в размере один рубль в год для возведения завода по выпуску косметических средств на северо-востоке города. Завод появится по адресу улица Енисейская, владение 1.

Также специалисты в рамках программы по стимулированию создания мест приложения труда возведут промышленный парк в Южном Бутове. Благодаря этому в Москве появится 1,8 тысячи рабочих мест.

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