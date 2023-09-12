Высокотехнологичные отрасли в Москве демонстрируют уверенный рост

Фото: Москва 24/Никита Симонов

С января по июль этого года выручка московских предприятий в сфере разработки и производства автотранспорта и комплектующих увеличилась на 87% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на Росстат.

Кроме того, у столичных производителей компьютеров электронных и оптических изделий рост выручки составил 43%, а у IT-компаний – 38%.

Увеличение выручки предприятий происходит в том числе благодаря системной поддержке Московского инновационного кластера. На данной платформе предпринимателям доступны все необходимые ресурсы: гранты, субсидии, кредиты, программы по масштабированию бизнеса и прочее.

Одним из постоянных пользователей площадки является компания "ИО Технолоджи" – разработчик светотехнической продукции для дорожной безопасности на базе альтернативных источников питания: солнечных панелей и ветрогенераторов. Так, в 2022 году предприятие увеличило выручку в два раза. Кроме того, фирма планирует нарастить выручку еще на 40%, модернизировав производство за счет гранта Московского инновационного кластера.

Еще одна компания "СмартЭмСис", занимающаяся разработкой отечественной электроники, смогла увеличить свои производственные мощности на треть – до 2 тысяч квадратных метров. Выручка компании при этом увеличилась на 69%.

Московская IT-компания "ДТЛ" оказывает услуги по облачным вычислениям, применяя собственную уникальную разработку – программно-аппаратный комплекс иммерсионного охлаждения серверов. Так, за первые два квартала текущего года рост выручки фирмы составил более 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее сообщалось, что московские компании образовательной сферы заключили более 50 контрактов с зарубежными партнерами. В частности, столичные предприниматели экспортируют AR-тренажеры для охраны труда, онлайн-курсы и другие IT-продукты.

До этого заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что с января по июль 2023 года московская промышленность увеличила объем производства на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

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