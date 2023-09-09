Московские компании сферы образования заключили более 50 международных контрактов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Московские компании образовательной сферы заключили более 50 контрактов с зарубежными партнерами. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Столичные предприниматели экспортируют AR-тренажеры для охраны труда, онлайн-курсы и другие IT-продукты. Отмечается, что география поставок охватывает страны Латинской Америки, Ближнего Востока, СНГ, страны Африки и Китай.

Руководитель департамента предпринимательства и интонационного развития Алексей Фурсин отметил, что город стремится налаживать связи с новыми партнерами и расширять география присутствия московского бизнеса за рубежом.

"Для укрепления деловых связей с новыми партнерами город организует для компаний образовательной сферы деловые переговоры на выставках и бизнес-миссиях, открывает акселерационные программы и помогает размещать информацию о продуктах и услугах на зарубежных маркетплейсах", – подчеркнул Фурсин.

Так, по результатам участия в программах Московского экспортного центра московский разработчик AR-тренажера заключил контракты с партнерами из Турции и Киргизии. При содействии города компания поучаствовала в реверсной бизнес-миссии с партнерами из стран СНГ, а также получила другие меры поддержки.

Ранее сообщалось о том, что в Москве завершился Форум социальных инноваций регионов. В нем приняли участие более 300 экспертов, а также свыше 500 представителей российских регионов. На площадке форума выступили руководители федеральных и региональных органов власти, ученые, представители НКО и бизнеса.