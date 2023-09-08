Партнер акции "Миллион призов" назвал программу допмерой поддержки бизнеса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

С помощью дистанционного электронного голосования большее число пользователей сможет принять участие в выборах, пишет Агентство "Москва" со ссылкой на совладельца холдинга Restart Vasilchuk Brothers Алексея Васильчука.

По его мнению, такой вид голосования более прозрачный.

"Мы находимся в XXI веке, и время – это самый ценный ресурс в нашей жизни, хорошо, что теперь можно просто дистанционно проголосовать. Я сам уже не в первый раз пользуюсь ДЭГ, очень удобно. Кроме того, участия в выборах будет больше, я считаю", – поделился Васильчук.

Вместе с этим он напомнил, что акция "Миллион призов" представляет собой дополнительную меру поддержки бизнеса. Холдинг участвует в ней не в первый раз. Васильчук отметил, что акция предоставляет дополнительную мотивацию гостям приходить в компанию, тратить купоны или увеличивать чек. По подсчетам, в холдинг пришли порядка 10 тысяч клиентов с купонами.

Москвичи, которые на выборах с 8 по 10 сентября проголосуют в дистанционном формате или с использованием терминала на избирательном участке, получат возможность стать участниками акции #ВыбираемВместе2023 программы "Миллион призов".

Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах принимают участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

Выборы мэра начались в Москве