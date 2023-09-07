Мосгоризбирком провел процедуру разделения ключа расшифрования ДЭГ

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Московская городская избирательная комиссия провела процедуру по разделению ключа расшифрования дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах Москвы и на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления столицы на пять частей. Об этом заявил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

Он рассказал, что на выборах ключ будет храниться у пятерых человек. Он подчеркнул, что трое из хранителей должны будут после завершения голосования собрать ключ и запустить процедуру.

Костырко заявил, что после проведения выборов каждый электронный голос будет защищаться ключом в течение трех дней. Специалист отметил, что разделение ключа необходимо для того, чтобы никто не мог повлиять на выборы.

По словам Костырко, части ключа находятся у председателя Совета муниципальных образований столицы Владимира Дудочкина, руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадима Ковалева, члена ЦИК РФ Игоря Борисова, члена Мосгоризбиркома Юрия Ермолова, а также председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин примет участие в выборах мэра Москвы в онлайн-формате из-за плотного графика.

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах примут участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

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