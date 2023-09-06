Владимир Машков провел встречу с молодежью в общественном штабе Сергея Собянина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Народный артист России, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков провел встречу с представителями молодого поколения в общественном штабе Сергея Собянина в рамках программной сессии "Город моего будущего".

На мероприятии с Машковым присутствовали студенты Высшей школы экономики (ВШЭ), молодые предприниматели, члены команд городских конкурсов по программированию и робототехнике.

"Олег Павлович (Табаков. – Прим. ред.), помимо театра, оставил большое наследие. Он оставил мастерские, в которых делаются декорации, и оставил самое главное – театральную школу. Театральная школа – это источник жизни любого театра", – сказал он в ходе встречи.

Машков обратил внимание, что недалеко от здания находился подвальный театр, где недавно благодаря Собянину начался ремонт. До этого организовать работы в учреждении не удавалось около 20 лет.

В ходе встречи с молодежью худрук рассказал о профессии актера. В частности, он заявил, что для развития полученного при рождении таланта необходимо прикладывать усилия, иначе он пропадет.

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах примут участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.



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