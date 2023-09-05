Москвичам рассказали о способах голосования на выборах мэра

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Москвичи смогут проголосовать на выборах мэра столицы в очном или дистанционном формате. Об этом сообщил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко в ходе заседания Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице.

Он отметил, что возможность голосовать одним из двух вариантов появилась у москвичей в 2019 году. Сделать выбор в онлайн-формате смогут лица, ранее зарегистрировавшиеся на дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

"Как и в прошлом году, решить, как голосовать – электронно или бумажно – человек может непосредственно в день голосования. Никаких заявлений заранее подавать уже не нужно, это все благодаря электронному списку избирателей, который введен в Москве. Все комиссии к нему подключены, это гарантия того, что двойного голосования не будет допущено", – пояснил Костырко.

Помимо этого, в ходе подготовки к предстоящим выборам на столичных участках разместят терминалы электронного голосования. С их помощью вотирующие смогут получить электронный бюллетень.

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах примут участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.



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