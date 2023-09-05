Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

В Москве объявили о полной готовности системы электронного голосования к выборам. Об этом сообщил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко.

"Все данные в системе защищены надежно. <...> Мы подготовились к возможным угрозам, атакам. Были проведены испытания, тестирования, те задачи, которые ставили регуляторы, мы выполнили, с этой точки зрения готовы не хуже, чем в прошлом году. Напомню, что в прошлом году сбоев в этой части у нас не было", – сказал он на заседании общественного штаба по наблюдению за выборами в столице.

В конце августа на портале mos.ru заработал сервис по поиску избирательных участков для выборов. Чтобы найти избирательный участок, москвичам следует перейти по спецссылке. Гражданам, которым доступны все виды голосования, необходимо ввести адрес, откуда он отправится на участок, карта покажет маршрут.

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах примут участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

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