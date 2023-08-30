Сервис по поиску избирательных участков заработал на mos.ru

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

На портале mos.ru появился сервис, который позволит москвичам найти избирательный участок на сентябрьских выборах. На специальной странице опубликована карта, с помощью которой можно проложить маршрут до ближайшего участка.

Отмечается, что с 8 по 10 сентября в столице будут проходить выборы мэра города, горожане из 13 муниципальных образований ТиНАО в эти дни могут избрать муниципальных депутатов. В этом году граждане могут отдать свой голос за того или иного кандидата как на участке, так и дистанционно.

Подчеркивается, что для участия в голосовании необходима постоянная регистрация в Москве, для электронного голосования также понадобится полная учетная запись на mos.ru.

В личном кабинете на сайте жители города также могут узнать о доступных для них видах голосования, Сервис запустит проверку учетной записи и подскажет, как именно человек может отдать свой голос, стоит ли ему идти на участок по месту регистрации или отправиться на ближайший, либо проголосовать дома через дистанционное голосование.

Для того чтобы найти избирательный участок, москвичам следует перейти по специальной ссылке. Жителям города, которым доступны все виды голосования, необходимо ввести адрес, откуда он отправится на участок, карта покажет маршрут. Если формат голосования на любом участке недоступен, человек должен ввести адрес своей регистрации.

В этом году участники электронного голосования могут принять участие в розыгрыше призов. В результате голосования жителям Москвы начислят баллы, которые обмениваются у партнеров акции "#ВыбираемВместе2023" программы "Миллион призов". Баллы можно потратить на магазины одежды и обуви, приобретение детских, спортивных товаров, городские театры и музеи, кафе и рестораны. Также выигрыш можно направить на благотворительность.

Ранее сообщалось, что граждане, которые впервые примут участие в онлайн-голосовании в этом году, гарантированно получат баллы "Миллиона призов". Отмечалось, что среди участников электронного голосования также разыграют одну, три и пять тысячи баллов, в новички программы гарантированно получат тысячу баллов на счет, даже если не станут победителями.



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