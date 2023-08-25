В общественном штабе заявили, что тестовое голосование в Москве прошло успешно

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Тестовое голосование перед сентябрьскими выборами в Москве прошло успешно, сообщается в телеграм-канале общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2023 году.

"Жители столицы выбрали мероприятие, которое бы они хотели видеть на предстоящем Дне города", – отмечается в сообщении.

В штабе уточнили, что большая часть респондентов отдала голос за организацию бесплатных аттракционов для детей дошкольного возраста и школьников в столичных парках.

Граждане голосовали двумя способами – дистанционно и на участке при помощи терминала электронного голосования. Для проведения тестового голосования по всей Москве открыли 146 пунктов. Часть из участков посетили члены общественного штаба.

"Благодарю каждого, кто пришел сегодня на избирательные участки, и тех, кто голосовал онлайн. Только вместе мы сможем сделать предстоящие выборы открытыми, прозрачными и легитимными. Сегодняшнее тестовое голосование показало готовность системы к работе 8–10 сентября", – заявил руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев.

Ранее сообщалось, что почти 430 тысяч человек приняли участие в тестовом голосовании в Москве 25 августа. Оно проходило в электронном формате с 08:00 до 14:00. Участниками тестового электронного голосования могли стать совершеннолетние россияне с постоянной регистрацией в Москве и полной учетной записью на mos.ru.

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах примут участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.



На mos.ru тестируют систему электронного голосования