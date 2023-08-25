В тестовом электронном голосовании в Москве приняли участие почти 430 тысяч человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Почти 430 тысяч человек приняли участие в тестовом голосовании в Москве 25 августа. Оно проходило в электронном формате с 08:00 до 14:00, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Тестовое электронное голосование перед предстоящими сентябрьскими выборами завершено. В нем приняли участие почти 430 тысяч человек. Они познакомились с нововведениями в процессе голосования, а организаторы выборов смогли убедиться в корректной работе всех систем", – говорится в сообщении.

Участниками тестового электронного голосования могли стать совершеннолетние россияне с постоянной регистрацией в Москве и полной учетной записью на mos.ru. В рамках пробного голосования москвичи выбирали мероприятия ко Дню города.

Помимо этого, горожане получили возможность протестировать процесс голосования на избирательных участках.

Убедиться в наличии возможности проголосовать онлайн на выборах мэра Москвы можно в личном кабинете на портале mos.ru. Нажав на кнопку "Получить информацию" виджета "Сервис проверки доступа к онлайн-голосованию", можно удостовериться в наличии этого права.

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах примут участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.



На mos.ru тестируют систему электронного голосования