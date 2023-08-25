Около 350 тыс человек приняли участие в тестировании онлайн-голосования в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Почти 350 тысяч москвичей к полудню пятницы, 25 августа, приняли участие в тестировании дистанционного голосования перед сентябрьскими выборами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса по наблюдению за онлайн-голосованием.

Отмечается, что выдано уже более 351 тысячи бюллетеней, а получено обратно – чуть больше 346 тысяч. Причем порядка 90 тысяч горожан проголосовали еще в первые полчаса после запуска процедуры.

25 августа в Москве проходит тестовое голосование перед выборами мэра в сентябре. Оно завершится в 14:00. В ходе него москвичи могут ознакомиться с нововведениями процесса, а организаторы – убедиться в корректной работе систем. В рамках голосования горожанам предлагается ответить на вопрос о желаемом мероприятии в День города.

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах примут участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

Москвичи, которые проголосуют онлайн, смогут принять участие в розыгрышах акции #ВыбираемВместе2023 программы "Миллион призов" и выиграть баллы, которые можно потратить у партнеров программы. Среди них магазины одежды и обуви, детских товаров, товаров для дома, кафе, рестораны, городские музеи и благотворительные фонды. Всего разыграют 2,3 миллиона призов.



Тестовое голосование в рамках подготовки к выборам стартовало в Москве