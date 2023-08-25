Началось тестовое голосование в рамках подготовки к выборам мэра Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

На портале mos.ru началось тестовое голосование перед сентябрьскими выборами. В ходе него москвичи могут познакомиться с нововведениями процесса голосования, а организаторы – убедиться в корректной работе всех систем.

Тестирование завершится 14:00. Чтобы принять в нем участие, нужно перейти по ссылке. Принять участие в голосовании могут граждане России в возрасте от 18 лет с постоянной регистрацией в столице, имеющие полную учетную запись на mos.ru.

Проверить возможность оставить свой голос онлайн можно в личном кабинете. Для этого надо нажать кнопку "Получить информацию" в виджете "Сервис проверки доступа к онлайн-голосованию" на рабочем столе.

Помимо этого, москвичи смогут принять участие в тестовом голосовании на избирательных участках. Им предстоит ответить на вопрос "Какое мероприятие для жителей вы бы выбрали на День города?".

Предлагается несколько вариантов ответа, среди которых бесплатная городская парковка, пешеходная зона на одной из улиц в границах Бульварного кольца, бесплатные аттракционы в парках для детей дошкольного и школьного возраста или бесплатное посещение городских музеев.

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах примут участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

Москвичи, которые проголосуют онлайн, смогут принять участие в розыгрышах акции #ВыбираемВместе2023 программы "Миллион призов" и выиграть баллы, которые можно потратить у партнеров программы. Среди них магазины одежды и обуви, детских товаров, товаров для дома, кафе, рестораны, городские музеи и благотворительные фонды. Всего разыграют 2,3 миллиона призов.

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