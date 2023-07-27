Доверенное лицо Собянина Марьяна Лысенко встретилась с москвичами в штабе на Покровке

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Главный врач городской клинической больницы (ГКБ) № 52, доверенное лицо Сергея Собянина Марьяна Лысенко провела в общественном штабе на Покровке открытую встречу "Московский стандарт в здравоохранении".

"Важны те процессы, которые происходят внутри, и те возможности, которые есть у московских медиков. А возможности эти, поверьте мне, абсолютно потрясающие. <...> Система оказания медицинской помощи в городе, в которой каждый понимает, что он должен делать", – сказала Лысенко в ходе встречи.

По ее словам, десять лет назад система предоставления медпомощи в столице существовала, однако не являлась настоящей системой. Она заметила, что руководители и каждое из учреждений города работали на своем обозначенном участке и не ощущали себя в общей системе. В настоящее время в Москве сложилась другая ситуация, заявила главврач больницы.

В ходе встречи она рассказала, что теперь в Москве врачи и медработники могут видеть результаты своего труда. По ее словам, в медицине появилось много разных устройств и не только медицинская техника. Лысенко рассказала, что совершенствование техники привело оказание медпомощи в столице на европейский, международный и иные уровни.

"Мы сейчас имеем возможности абсолютно спокойно увидеть любой результат лечения своего пациента, у нас есть искусственный интеллект, который может анализировать огромное количество данных. <...> Мы можем подвергать анализу огромные массивы данных, чтобы понять, куда мы движемся, чем болеют сегодня москвичи, какие у нас перспективные прогнозы, как движутся те или иные группы заболевших, какие нам нужны дополнительные ресурсы, чтобы оказывать более качественную медицинскую помощь – благодаря этим данным мы можем делать научные исследования, предлагать новые решения", – сказала Лысенко.

Она подчеркнула, что власти Москвы поддерживают различные научные исследования, например, через предоставления грантов медикам на большие суммы. Кроме того, медики получают от правительства столицы премии за открытия, являющиеся единственными в мире.

По мнению специалиста, медицина, существующая в столице России сейчас, отличается от той, которая практиковалась 13 лет назад. Он заявила, что сейчас ресурсы современные. Помимо прекрасного внешнего их вида, они направлены на то, чтобы врачи и медработники понимали, как можно развиваться. Сейчас медики видят в большей степени вылеченных пациентов или пациентов в стабильном состоянии.

Лысенко напомнила, что в 2010 году высокотехнологичную медпомощь (ВМП) в стационарах города получили около 2 тысяч пациентов. С того момента показатель увеличился в 50 раз – до 100 тысяч человек в год. Она добавила, что в программу к 2023 году вошли 45 столичных стационаров, а число профилей ВМП за 13 лет увеличилось в 3,5 раза – с шести направлений до 21.

Главный врач ГКБ № 52 заметила, что в настоящее время граждане в Москве стали серьезнее вовлекаться во взаимодействие с медицинским сообществом. Сейчас пациенты пользуются всеми современными ресурсами.

Лысенко заявила, что в Москве создается все возможное, чтобы жители вели здоровый образ жизни. Например, в городе существуют парки, спортивные площадки. Она считает, что теперь гражданам не нужно искать место для того, чтобы "быть зожевцем", нужно только самоорганизоваться.

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах примут участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

МГИК утвердил порядок проведения голосования на выборах 8–10 сентября