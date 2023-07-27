Мосгоризбирком принял порядок голосования на выборах мэра Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Мосгоризбирком утвердил порядок дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах, которые пройдут 10 сентября в Москве. Решение было принято во время заседания комиссии.

"Предлагается утвердить данный порядок, опубликовать настоящее решение, прошу поддержать", – заявил заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут.

Он также напомнил, что 24 июля Общественная палата столицы обсудила проект порядка и применения ДЭГ, после чего одобрила документ.

По его словам, на предстоящем голосовании москвичи смогут проголосовать при помощи терминалов, которые станут новой практикой в городе.

"Основное новшество в этом году, что появляются терминалы электронного голосования двух видов: терминал электронного голосования стационарный, который расположен на избирательном участке, и терминал электронного голосования переносной", – рассказал Реут.

При помощи первого избиратели смогут отдать свой голос за кандидата, не используя бумажный бюллетень, а второй позволит проголосовать москвичам не выходя из дома, объяснил заместитель председателя Мосгоризбиркома.

Также в период голосования в Москве будет осуществляться контрольная распечатка хода голосования в Общественном штабе по наблюдению за выборами. Избиратели в том числе могут наблюдать за ходом ДЭГ при помощи специального сервиса, отметил он.

Реут подчеркнул, что наблюдение будет обеспечено как за ходом выборов мэра Москвы, так и по выборам депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского округов. На голосовании будет использоваться блокчейн, который не позволит изменить полученные итоги ДЭГ.

В ходе заседания Мосгоризбирком утвердил порядок составления, уточнения и использования списков избирателей на назначенных выборах мэра Москвы и совмещенных с ними выборах депутатов представительных органов местного самоуправления.

Ранее замдиректора по развитию группы компаний E Terra Media Тимофей Савин заявлял, что возможность использования ДЭГ делает процедуру выборов удобнее для россиян.

По его словам, в этом году граждане смогут отдать свой голос, воспользовавшись специальными терминалами. Они будут установлены на выборных участках. Эксперт обратил внимание, что желающим не нужно приходить на участок по месту регистрации, они могут проголосовать в любом месте, где есть такой терминал.

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах примут участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.



МГИК утвердил порядок проведения голосования на выборах 8–10 сентября