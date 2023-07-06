Даванков подал в МГИК подписи мундепов в поддержку выдвижения на выборы мэра Москвы

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Вице-спикер Госдумы, член партии "Новые люди" Владислав Даванков подал в Мосгоризбирком список подписей муниципальных депутатов Москвы в поддержку своего выдвижения в мэры города.

Отмечается, что кандидат получил по одной подписи мундепов из 114 муниципальных образований столицы. Помимо списка подписей, Даванков предоставил и другие документы, необходимые для его регистрации. В ближайшее время МГИК примет решение относительно его регистрации в качестве кандидата.

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября. В Мосгоризбиркоме сообщили, что решение о проведении трехдневного голосования было принято с учетом позитивного опыта использования данного формата во время пандемии коронавируса.

На должность градоначальника, помимо Даванкова, выдвинулись Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Сергей Собянин – от "Единой России", Борис Чернышов – от ЛДПР, Леонид Зюганов – от КПРФ, Иван Новиков – как самовыдвиженец. Всего документы на участие в выборах подали 11 человек.

Ранее собственные перечни подписей от столичных муниципальных депутатов в Мосгоризбирком представили Борис Чернышов, Леонид Зюганов и Сергей Собянин.



Собянин подал в МГИК подписи муниципальных депутатов в поддержку своего выдвижения