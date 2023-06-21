Собянин назвал результаты работы и доверие москвичей источником своих сил

Фото: Агентство ''Москва''/Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин рассказал, что помогло ему выдержать непростые три года, когда Москва столкнулась с эпидемией коронавирусной инфекции, а затем – с санкционными ограничениями. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на слова мэра столицы.

Глава Москвы поделился, что ему придает силы доверие со стороны жителей города, а также получение реальных результатов своей работы.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин высоко оценивает результаты работы Сергея Собянина на посту мэра Москвы.

По словам официального представителя Кремля, поддержка президента на выборах мэра столицы очевидна. Песков подчеркнул, что Москва – один из передовых, системообразующих регионов, которые задают тренды практически во всех областях развития страны.

Выборы мэра Москвы пройдут в столице с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

Сергей Собянин подал в Мосгоризбирком документы, необходимые для выдвижения на выборы мэра Москвы. Он выдвигается от партии "Единая Россия".

Сергей Собянин выразил надежду на поддержку москвичей на выборах мэра