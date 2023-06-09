Депутаты "Единой России" единогласно поддержали выдвижение Собянина на выборы мэра Москвы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Депутаты из столичного городского отделения партии "Единая Россия" единогласно поддержали решение о выдвижении Сергея Собянина в качестве партийного кандидата на предстоящих выборах мэра Москвы.

Отмечается, что Собянин занимает должность мэра столицы с 2010 года, его кандидатуру на пост утвердила Мосгордума по представлению зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, занимавшего в то время пост президента РФ.

В 2013 и 2018 годах Собянин переизбирался на пост мэра, за его кандидатуру проголосовали 70% москвичей.

Мосгоризбирком (МГИК) объявил, что голосование на выборах мэра Москвы состоится в трехдневном формате – с 8 по 10 сентября. Как объяснили в МГИК, такое решение принято исходя из его эффективности, показанной во время пандемии коронавируса.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин поддержит Собянина на выборах мэра Москвы. Представитель Кремля добавил, что российский лидер высоко оценивает работу действующего столичного градоначальника. Москва – один из передовых, системообразующих регионов, которые задают тренды практически во всех областях развития страны, резюмировал пресс-секретарь президента.

МГИК объявил о проведении голосования на выборах мэра 8–10 сентября