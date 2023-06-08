Мосгоризбирком объявил о трехдневном голосовании на выборах мэра с 8 по 10 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мосгоризбирком (МГИК) утвердил трехдневное голосование на выборах мэра столицы, следует из решения комиссии.

Голосование пройдет с 8 по 10 сентября. Председатель МГИК Ольга Кириллова связала решение с эффективностью аналогичной практики во время пандемии коронавируса и карантинных мероприятий.

"Я поддерживаю трехдневное голосование. <…> Предыдущая практика была рождена в связи с тем, что была пандемия, какие-то карантинные мероприятия, и попробовали несколько дней. Насколько я владею информацией, москвичам эта практика понравилась, потому в выходные дни кто-то смог (проголосовать. – Прим. ред.), кто-то не смог", – сказала Кириллова.

По ее словам, это даст возможность большему количеству людей принять участие в голосовании.

Она добавила, что большая часть электората использует мобильные устройства и голосует дистанционно. При этом часть избирателей, по словам председателя МГИК, традиционно пользуются бумажными бюллетенями.

Помимо этого, на заседании было принято постановление о количестве подписей депутатов представительных органов местного самоуправления в поддержку выдвижения кандидата на должность мэра Москвы.

"Предлагается определить, что на выборах мэра Москвы должно быть собрано 110 подписей депутатов представительных органов местного самоуправления и не менее чем из 110 муниципальных образований города Москвы", – сказал секретарь МГИК Владимир Попов.

Накануне Мосгордума назначила выборы мэра Москвы на единый день голосования 10 сентября. Избирательная кампания уже стартовала. По словам председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова, инициатива о назначении даты была внесена 30 мая.

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