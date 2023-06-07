Мосгордума назначила выборы мэра Москвы на единый день голосования 10 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Депутаты Мосгордумы утвердили документ о назначении выборов мэра столицы на 10 сентября. Избирательная кампания стартует сразу после публикации постановления.

По словам председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова, инициатива о назначении даты была внесена 30 мая. Согласно федеральному законодательству, МГД назначает выборы мэра столицы за 90–100 дней до единого дня голосования. В 2023 году его назначили на 10 сентября.

Из этого следует, что выборы должны быть объявлены не ранее 2 июня и не позднее 12 июня. Уже после этого начнется выдвижение кандидатов. Документ Мосгордумы станет действительным после опубликования. Московский парламент должен сделать это в течение пяти дней после одобрения постановления.

В 2023 году выборы в России планируются в единый день голосования 10 сентября. Помимо этого, в 2024-м организуют выборы президента государства.

В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на фоне спецоперации на Украине стали появляться предложения отложить предстоящие в сентябре региональные и местные выборы в России. Кроме того, были озвучены предложения перенести выборы президента.