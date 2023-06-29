Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Директор благотворительного фонда Иван Новиков выдвинулся кандидатом в мэры Москвы, став на них пятым самовыдвиженцем. Так, число кандидатов возросло до 11 человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Мосгоризбирком.

Комиссия сообщает, что Новикову 43 года, он родом из села Дульдурга Читинской области. Кандидат живет в Москве и является директором благотворительного фонда Святителя Иннокентия Епископа Иркутского.

Выборы на пост столичного мэра пройдут с 8 по 10 сентября. В Мосгоризбиркоме уточнили, что предпочтение трехдневному формату голосования было решено отдать, так как тот хорошо себя показал во время пандемии коронавируса.

Помимо Новикова, на пост градоначальника претендуют Дмитрий Гусев от фракции "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от "Новых людей", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России" и Борис Чернышов от партии ЛДПР.

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