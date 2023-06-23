КПРФ выдвинула Леонида Зюганова кандидатом в мэры Москвы

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Московское отделение КПРФ поддержало выдвижение внука главы партии Геннадия Зюганова, Леонида Зюганова, в мэры Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

Зюганов-младший является членом московского горкома КПРФ. В конференции по выдвижению приняли участие 93 делегата.

Выборы на пост столичного мэра состоятся с 8 по 10 сентября. В Мосгоризбиркоме уточнили, что предпочтение трехдневному формату голосования было решено отдать, так как тот хорошо себя показал во время пандемии коронавируса.

Помимо Зюганова, на пост градоначальника претендуют Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от "Новых людей", Сергей Собянин от "Единой России" и Борис Чернышов от ЛДПР.

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