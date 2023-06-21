В ЦИК прокомментировали заявления представителя ЕК о выборах в новых регионах РФ

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Слова представителя Еврокомиссии по иностранным делам и политике безопасности Петера Стано о выборах в присоединенных российских регионах являются вмешательством во внутренние дела государства. Об этом сообщается в телеграм-канале Центральной избирательной комиссии РФ.

"Заявления представителя Еврокомиссии расцениваем как вмешательство во внутренние дела России. Сожалеем, что подобной "проактивности" за ним не было замечено в годы нарушения прав русскоязычных граждан на Украине", – говорится в сообщении.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что западные государства хотят "расшатать" внутриполитическую стабильность в России на фоне предстоящих выборов президента страны, которые состоятся в 2024 году.

Практика, касающаяся вмешательства во внутренние дела государств, продолжается со стороны Запада, считает министр. Кроме того, отметил глава ведомства, формы подобного вмешательства бывают разными.

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