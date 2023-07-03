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14:50

Политика

Памфилова заявила, что президентские выборы в РФ в 2024 году определят судьбу мира

Фото: портал мэра и правительства Москвы

От выборов президента России в 2024 году будет зависеть судьба не только страны, но и всего мира. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова на встрече с Владимиром Путиным.

"Именно это сейчас систему и укрепляет независимо от политических, других каких-то разногласий: это чувство патриотизма, ответственности, понимание того, что и предстоящие президентские выборы – это не просто какие-то очередные рядовые президентские выборы, это выборы, от которых вообще будет зависеть судьба не только России, но мира на многие годы вперед", – сказала она.

Памфилова отметила, что подобное понимают в ЦИК. Такая позиция, по ее словам, является "электоральной линией фронта", которую готовы пройти ее коллеги.

На встрече с российским лидером глава ЦИК также заявила о планах подготовить цифровой аналог государственной автоматизированной системы (ГАС) "Выборы" к голосованию в 2024 году. Она отметила, что России удается использовать при ее создании только отечественные составляющие.

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