Песков заявил, что Путин своевременно анонсирует решение об участии в выборах в 2024 году

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин своевременно сообщит о своем решении, касающемся участия в президентских выборах в России в 2024 году. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Об этом будет объявлено своевременно, здесь не нужно забегать вперед", – сказал пресс-секретарь главы государства.

Песков пояснил, что вопросы, относящиеся к теме выборов, решаются в соответствии с графиком. Это же распространяется на старт предвыборных кампаний и другие аспекты.

Ранее СМИ, ссылаясь на источник в администрации президента РФ, сообщили, что Владимир Путин может объявить о своем участии в выборах главы государства в ноябре 2023 года. При этом сам политик еще не анонсировал участие в выборах в 2024 году. В материале издания подчеркивалось, что объявить об участии Путин может во время прямой линии.



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