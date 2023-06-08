В СМИ назвали возможные сроки проведения прямой линии с Путиным

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Прямую линию с Владимиром Путиным планируют организовать в ноябре – декабре 2023 года, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источник в администрации президента.

По его информации, сперва предполагалось, что прямая линия с главой государства состоится летом, однако пару недель назад стало понятно, что в это время ее уже ждать не стоит.

Собеседник издания подчеркнул, что желательно, чтобы мероприятие состоялось до объявления выборов президента страны, поскольку проводить прямую линию уже после того, как начнется официальная кампания, будет сложнее.

5 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что о проведении прямой линии с Владимиром Путиным сообщат своевременно.

В апреле пресс-секретарь президента отмечал, что дата проведения прямой линии с Путиным не определена. До этого в СМИ сообщали, что прямая линия может состояться 8 июня в Гостином дворе.

14 апреля Песков сказал, что прямая линия точно состоится в этом году, но он не может ничего сказать относительно сроков ее проведения. Он добавил, что сориентирует журналистов по мере появления информации.