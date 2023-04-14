Точных сроков прямой линии с Путиным пока нет – Песков

Фото: ТАСССергей Савостьянов

Прямая линия граждан России с Владимиром Путиным состоится в 2023 году, однако точных сроков ее проведения пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он пообещал, что сориентирует журналистов по мере появления информации.

"Ожидаем, что состоится, сроков пока точных нет, будем ориентировать", – цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Ранее Песков сообщил, что подобный формат общения с российским лидером пользуется популярностью. В связи с этим в Кремле не будут забывать о подобных мероприятиях.

Последнее масштабное выступление российского лидера состоялось 21 февраля. Президент России обратился к Федеральному собранию в Гостином дворе.

В ходе выступления Путин затронул экономические и социальные вопросы, а также темы спецоперации на Украине и антироссийских санкций. Выступление политика продлилось 1 час 45 минут.



Послание Путина к Федеральному собранию транслировали на медиафасадах по всей России

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