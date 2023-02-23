Большинство россиян считают послание Путина искренним – опрос

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

78% россиян, посмотревших послание Владимира Путина Федеральному собранию, считают слова президента искренними. Об этом свидетельствую результаты опроса ВЦИОМ, опубликованные на сайте организации.

Тех, кто это мнение не разделяет, оказалось всего 9%. Не смогли же сформулировать позицию 13% опрошенных. При этом многие – таких оказалось 82% – считают выступление президента интересным. Почти у такого же количества людей послание оставило положительные впечатления.

Чуть меньше половины респондентов уверены, что глава государства в своей речи поднял важные для страны вопросы. Еще примерно треть считает значимыми не все, но большую часть затронутых президентом тем.

21 февраля Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию, парламенту Российской Федерации. Его выступление длилось 1 час 45 минут. В ходе него президент затронул вопросы СВО, антироссийских санкций, соцподдержки граждан и другие.



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