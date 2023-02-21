Путин закончил послание Федеральному собранию словами: "Правда за нами"

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Владимир Путин закончил оглашение послания Федеральному собранию, пообещав, что Россия ответит на любые вызовы, потому что за ней правда.

"Россия ответит на любые вызовы, потому что все мы одна страна, один большой сплоченный народ, правда за нами", – заявил президент.

Он добавил, что в спецоперации на Украине сражаются воины из всех регионов страны, их молитвы звучат на разных языках, но все они – за победу, товарищей и Родину. В заключение Путин поблагодарил всех россиян, оказывающих помощь фронту.

Послание президента России продолжалось 1 час 45 минут. Это одно из самых продолжительных его обращений к парламенту. В своей речи Путин 24 раза упомянул Запад, 11 раз – США, 10 раз – НАТО, 19 раз – Украину. Зал аплодировал Путину 53 раза, стоя – четыре раза.

Свое послание Федеральному собранию президент начал с темы специальной военной операции на Украине. Путин заявил, что РФ делала все возможное, чтобы решить проблемы Донбасса мирными средствами.

Путин обратится с посланием к Федеральному собранию в Гостином дворе

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