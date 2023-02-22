Мишустин поручил вице-премьерам проработать исполнение послания президента к 7 марта

Фото: TACC/Александр Астафьев/POOL

Председатель российского правительства Михаил Мишустин поручил вице-премьерам представить к 7 марта предложения о порядке исполнения послания Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом сообщается на официальном сайте кабмина.

Так, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров должен будет представить предложения по запуску специальной программы льготного арендного жилья для работников ОПК, расширению налоговых льгот при закупке компаниями отечественного высокотехнологичного оборудования и утверждению их перечня по отраслям.

Заместителю главы правительства по вопросам сельского хозяйства, экологии и оборота недвижимости Виктории Абрамченко поручили совместно с региональными властями разработать список объектов накопленного экологического вреда, которые будут ликвидированы после завершения действующей программы ликвидации свалок.

В свою очередь, первый зампредседателя Андрей Белоусов будет ответственным за подготовку дополнительных мер по деофшоризации экономики. В правительстве подчеркнули, что законопроекты для запуска с апреля текущего года госпрограммы долгосрочных сбережений граждан должны оперативно вноситься на рассмотрение в Госдуму.

Замглавы кабмина по вопросам социальной политики Татьяна Голикова отвечает за вопросы:

создания фонда поддержки семей участников спецоперации;

дополнительной индексации МРОТ на 10% с 1 января 2024 года;

обеспечения предоставления маткапитала в новых регионах семьям, в которых дети родились с 2007 года;

увеличения размера социального налогового вычета по расходам на образование детей с 50 до 110 тысяч рублей, на собственное обучение и медицинские расходы – с 120 до 150 тысяч рублей.

Вице-премьер Александр Новак займется обеспечением финансирования программы бесплатной газификации.

Дмитрий Чернышенко, отвечающий за цифровую экономику и инновации, будет исполнять поручения президента России в части высшего образования.

Заместитель председателя Марат Хуснуллин проконтролирует финансирование программы модернизации систем жилищно-коммунального хозяйства. Он также отвечает за выделение 50 миллиардов рублей на обновление в этом году транспорта в субъектах РФ и создание механизма поддержки лучших управленческих муниципальных кадров.

Ранее Мишустин призвал оперативно подготовиться к возвращению традиционной системы образования. В этой связи он поручил членам кабмина в короткие сроки скорректировать существующую нормативную базу в сотрудничестве с депутатами и сенаторами.

В ходе обращения к Федеральному собранию Путин предложил вернуться к базовой системе образования в РФ со сроком обучения от четырех до шести лет.



Кабмин готовит новые решения по социальной поддержке участников СВО

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!