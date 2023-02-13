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19:30

Политика

Мишустин создал комиссию по вопросам развития беспилотных авиационных систем

Фото: Агентство "Москва"/ пресс-служба нижней палаты парламента

В российском правительстве создали комиссию по вопросам развития беспилотных авиационных систем. Постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, следует из документов на портале правовой информации.

Согласно указу, комиссия станет постоянно действующим органом власти. Она будет координировать многие ведомства и взаимодействовать с предприятиями по вопросам разработки основных направлений госполитики в области развития беспилотных авиасистем в России.

Развивать подобные авиационные системы планируют в том числе в сфере научных, научно-технических и инновационных направлений.

Ранее Владимир Путин заявил, что весной проведет совещание с представителями министерств и профильными компаниями по вопросу развития беспилотных летательных аппаратов. Президент поручил кабмину сформировать национальный проект по их развитию.

Путин начал заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив

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