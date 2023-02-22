Мишустин призвал оперативно подготовиться к возвращению традиционной системы образования

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Российская Федерация должна вернуться к своей традиционной системе высшего образования, эта задача требует оперативной корректировки имеющейся нормативно-правовой базы. Об этом заявил Михаил Мишустин на заседании правительства.

"Надо вернуться к традиционной для нашей страны системе подготовки специалистов в вузе", – сказал премьер-министр.

В этой связи Мишустин поручил членам кабмина в короткие сроки скорректировать существующую нормативную базу в сотрудничестве с депутатами и сенаторами.

В ходе обращения к Федеральному собранию Владимир Путин предложил вернуться к базовой системе образования в РФ со сроком обучения от 4 до 6 лет.

Президент подчеркнул, что современная базовая система образования должна объединить в себе лучшие советские практики и опыт, наработанный в сфере за последние десятилетия. Он поручил взять контроль за изменениями в сфере Общероссийскому народному фронту.

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