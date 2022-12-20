Минобрнауки не считает целесообразным полный возврат к специалитету

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Минобрнауки РФ считает нецелесообразным полный возврат к специалитету и незамедлительный отказ от Болонской системы, сообщает РИА Новости, ссылаясь на документы ведомства.

Отмечается, что, поскольку Россия все еще является членом Европейской культурной конвенции Совета Европы от 19 декабря 1954 года, полностью исключить страну из европейского пространства высшего образования (ЕПВО) невозможно. Это значит, что нет и юридических оснований для выхода из Болонского процесса.

"Болонский процесс – это не только определенная структура образования, но и международные инструменты оценки качества и признания квалификаций, которые широко используются на глобальном уровне, а в текущих экономических условиях все большую востребованность на рынке труда приобретают короткие прикладные программы, предоставляющие возможность непрерывного образования, повышения квалификации и смены образовательной траектории", – говорится в документе.

В связи с этим сохранение практики применения эффективных инструментов болонского процесса является важным элементом сохранения экспортного потенциала российской системы образования как внутри, так и за пределами ЕПВО.

24 мая стало известно о намерении России выйти из Болонского процесса. Глава Минобрнауки Валерий Фальков тогда заявил, что цель страны – ориентироваться на собственную уникальную систему образования. Ее планируется запустить уже в следующем учебном году.

В Минобрнауки также подчеркнули, что не рассматривают возвращение к советскому подходу к обучению. А в Рособрнадзоре заметили, что отказ от ЕГЭ не планируется.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев после этого назвал бессмысленным демонстративный отказ от нынешней системы высшего образования в России. По его словам, российская система высшего образования объединяет в себе опыт западных и восточных стран, при этом она не была слепо скопирована у кого-то.

В то же время зампред Совбеза признал, что система образования в РФ на фоне текущих вызовов и прекращения научно-технического сотрудничества с Западом требует изменений. Тем не менее характер этих изменений еще предстоит определить.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!