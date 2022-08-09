Ректор МГУ заявил о сохранении бакалавриата в новой системе образования РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Бакалавриат будет сохранен в новой системе высшего образования РФ, однако по точным наукам в большинстве случаев будет введен специалитет, заявил ректор МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий на пресс-конференции, посвященной приемной кампании 2022 года.

"Наша генеральная линия – специалитет, аспирантура должна быть научной, а не учебной. И, конечно, сохранить бакалавриат в тех случаях, когда это диктуется какими-то условиями", – цитирует его ТАСС.

Садовничий также подчеркнул необходимость дать возможность отучившимся по программе специалитета поступать в магистратуру.

24 мая министерство науки и высшего образования России подтвердило намерение выйти из Болонского процесса. Глава ведомства Валерий Фальков отмечал, что цель страны – ориентироваться на собственную уникальную систему образования.

В то же время в министерстве отметили, что не рассматривают возвращение к советскому подходу к обучению. Там пояснили, что прошлая система была в конкретных исторических ситуациях, которых на сегодняшний день нет.

