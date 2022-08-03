Обновленную систему образования могут запустить в РФ в следующем учебном году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Обновленную систему образования в России для замены Болонской планируется запустить в следующем учебном году, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

"Обновленную систему могут представить уже в середине сентября. Потом будет процедура законотворчества, которая связана тоже <...>, она имеет свои особенности, как мы знаем, длительное обсуждение там и так далее. Но если наши предложения будут приняты, то, конечно, это со следующего учебного года", – сообщил он в эфире телеканала "Россия 24".

24 мая министерство науки и высшего образования России подтвердило намерение выйти из Болонского процесса. Фальков тогда заявил, что цель страны – ориентироваться на собственную уникальную систему образования.

В ведомстве при этом отметили, что не рассматривают возвращение к советскому подходу к обучению. А в Рособрнадзоре подчеркнули, что отказ от ЕГЭ не планируется.

