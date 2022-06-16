В Минпросвещения РФ заявили, что не планируют вводить обязательный ЕГЭ по истории

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Минпросвещения РФ не планирует делать историю обязательным предметом для сдачи экзамена в рамках ЕГЭ, заявил глава ведомства Сергей Кравцов ТАСС.

Ранее в Рособрнадзоре заявили, что ЕГЭ останется и после отказа Россией от Болонской модели образования.

В ведомстве отметили, что ЕГЭ является национальным экзаменационным форматом, полностью основанным на российских стандартах и традициях отечественной образовательной системы, и выполняет важнейшие социальные задачи.

На участие в основном периоде ЕГЭ в Москве зарегистрировались более 85 тысяч человек, в том числе около 69 тысяч – выпускники 2022 года. Всего во время основного периода сдачи экзаменов в Москве задействован 361 пункт проведения ЕГЭ.

