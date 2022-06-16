В Рособрнадзоре исключили возможность возвращения к советской системе образования

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Возвращение к советской системе образования в России на сегодняшний день невозможно. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на ПМЭФ.
По его словам, это чревато коррупцией, которая была раньше при поступлении в высшие учебные заведения.
"Коллеги, которые заявляют об этом, готовы подписаться за тех, кто будет брать взятки за это, и за необъективный подход?" – поинтересовался Музаев.
Ранее замглавы Минобрнауки Петр Кучеренко заявил, что пока Россия не может полностью отказаться от бакалавриата и магистратуры. По его словам, несколько миллионов россиян получили дипломы бакалавриата. Кучеренко пояснил, что если в течение жизни эти граждане захотят продолжить обучение, то нельзя лишать их этой возможности.
До этого замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев заявил, что все высшие учебные заведения России вышли из Болонской системы. Он напомнил, что в апреле 2022 года Болонская группа заявила о прекращении представительства РФ и Белоруссии во всех структурах Болонской системы.
В то же время в министерстве отметили, что не рассматривают возвращение к советскому подходу к обучению. Там пояснили, что прошлая система была в конкретных исторических ситуациях, которых на сегодняшний день нет.
Все вузы РФ исключены из Болонского процесса – Минобрнауки
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