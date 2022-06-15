В Минобрнауки заявили, что РФ не может полностью отказаться от бакалавриата и магистратуры

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На сегодняшний день Россия не может полностью отказаться от бакалавриата и магистратуры. Об этом заявил замглавы Минобрнауки Петр Кучеренко, чьи слова приводит РИА Новости.

По его словам, несколько миллионов россиян получили дипломы бакалавриата. Кучеренко пояснил, что если в течение жизни эти граждане захотят продолжить обучение, то нельзя лишать их этой возможности.

Кучеренко отметил, что Болонская система образования может оправдать себя для креативной индустрии, однако не подходит для подготовки юристов или инженеров. По мнению представителя ведомства, России следует учитывать и развивать предыдущий опыт, однако задачи вернуться в прошлое нет.

Ранее замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев заявил, что все высшие учебные заведения России вышли из Болонской системы. Он напомнил, что в апреле текущего года Болонская группа заявила о прекращении представительства РФ и Белоруссии во всех структурах Болонской системы. При этом формально выходить из данной системы в настоящее время не требуется ввиду того, что РФ не подписывала никаких документов.

