Система высшего образования в РФ нуждается в изменениях – Володин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Российская система высшего образования требует сегодня изменений, но без слепого копирования западных практик. Такое мнение высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Нам важно ответственно подойти к решению этой задачи. <...> Правильно на основе лучших практик сегодняшнего дня и советского периода создать собственную национальную эффективную систему высшего образования", – написал он в своем телеграм-канале.

Парламентарий напомнил о проведенном им недавно опросе, в ходе которого 90% голосовавших высказались за отказ от Болонской системы в РФ. По его словам вопрос о переходе у новой системе образования будет обсуждаться в Госдуме 27 июня при участии главы Минобрнауки Валерия Фалькова, представителей вузов и экспертов.

24 мая министерство науки и высшего образования России подтвердило намерение выйти из Болонского процесса. Фальков тогда заявил, что цель страны – ориентироваться на собственную уникальную систему образования.

В ведомстве при этом отметили, что не рассматривают возвращение к советскому подходу к обучению. А в Рособрнадзоре подчеркнули, что отказ от ЕГЭ не планируется.

