Система высшего образования в РФ нуждается в изменениях – Володин

09:44
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Российская система высшего образования требует сегодня изменений, но без слепого копирования западных практик. Такое мнение высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Нам важно ответственно подойти к решению этой задачи. <...> Правильно на основе лучших практик сегодняшнего дня и советского периода создать собственную национальную эффективную систему высшего образования", – написал он в своем телеграм-канале.
Парламентарий напомнил о проведенном им недавно опросе, в ходе которого 90% голосовавших высказались за отказ от Болонской системы в РФ. По его словам вопрос о переходе у новой системе образования будет обсуждаться в Госдуме 27 июня при участии главы Минобрнауки Валерия Фалькова, представителей вузов и экспертов.
24 мая министерство науки и высшего образования России подтвердило намерение выйти из Болонского процесса. Фальков тогда заявил, что цель страны – ориентироваться на собственную уникальную систему образования.
В ведомстве при этом отметили, что не рассматривают возвращение к советскому подходу к обучению. А в Рособрнадзоре подчеркнули, что отказ от ЕГЭ не планируется.
Все вузы РФ исключены из Болонского процесса – Минобрнауки
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: