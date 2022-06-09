В Госдуме предложили запретить ОГЭ и ЕГЭ

13:36
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Заместитель руководителя партии ЛДПР Ярослав Нилов предложить запретить проведение ОГЭ и ЕГЭ.
"Давайте запретим ОГЭ и ЕГЭ. И вообще нельзя ставить двойки", – цитирует Нилова Агентство "Москва".
Политик напомнил, что основатель ЛДПР Владимир Жириновский считал, что ученикам нельзя ставить отрицательные оценки. Он также был убежден, что в университеты необходимо принимать по итогам собеседования, отчисляя тех, кто не справляется по итогам первой сессии.
24 мая министерство науки и высшего образования России подтвердило намерение выйти из Болонского процесса. Глава ведомства Валерий Фальков отмечал, что цель страны – ориентироваться на собственную уникальную систему образования.
Позднее в Рособрнадзоре сообщили, что экзамен останется и после отказа российской системы высшего образования от Болонской модели. В ведомстве пояснили, что ЕГЭ является национальным экзаменационным форматом, полностью основанным на российских стандартах и традициях отечественной образовательной системы, и выполняет важнейшие социальные задачи.
При этом вице-спикер Госдумы Петр Толстой выразил мнение, что ЕГЭ в России не будет сохранен. По словам парламентария, необходимо отказываться от разрушающих отечественную систему образования практик.
Решение по структуре высшего образования будет принято в ближайшее время – Садовничий
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