Вице-спикер Госдумы заявил, что ЕГЭ в РФ не сохранится

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в России не будет сохранен, считает вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

"Хватит питать иллюзии: не сохранится никакого ЕГЭ, не нужно цепляться за него, как за соломинку", – написал он в своем телеграм-канале.

По словам парламентария, необходимо отказываться от разрушающих отечественную систему образования нововведений.

Ранее в Рособрнадзоре сообщили, что единый государственный экзамен останется и после отказа российской системы высшего образования от Болонской модели. В ведомстве пояснили, что ЕГЭ является национальным экзаменационным форматом, полностью основанным на российских стандартах и традициях отечественной образовательной системы, и выполняет важнейшие социальные задачи.

24 мая министерство науки и высшего образования России подтвердило намерение выйти из Болонского процесса. Глава ведомства Валерий Фальков отмечал, что цель страны – ориентироваться на собственную уникальную систему образования.

В то же время в министерстве отметили, что не рассматривают возвращение к советскому подходу к обучению. Там пояснили, что прошлая система была в конкретных исторических ситуациях, которых на сегодняшний день нет.

