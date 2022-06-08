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Общество

17:38

ЕГЭ сохранится и при новой системе высшего образования – Рособрнадзор

образованиеобщество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Единый государственный экзамен останется и после отказа российской системы высшего образования от Болонской модели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

Там пояснили, что ЕГЭ является национальным экзаменационным форматом, полностью основанным на российских стандартах и традициях отечественной образовательной системы, и выполняет важнейшие социальные задачи.

"В частности, ЕГЭ поддерживает единое образовательное пространство Российской Федерации в условиях огромного разнообразия образовательных программ, учебников и учебных пособий", – сказали в Рособрнадзоре.

24 мая министерство науки и высшего образования России подтвердило намерение выйти из Болонского процесса. Глава ведомства Валерий Фальков заявил, что цель страны – ориентироваться на собственную уникальную систему образования.

В то же время в министерстве отметили, что не рассматривают возвращение к советскому подходу к обучению. Там пояснили, что прошлая система существовала в определенных исторических обстоятельствах, которых сейчас нет.

В свою очередь, глава Рособрнадзора Анзор Музаев отметил, что Россия должна поэтапно отказываться от Болонской системы образования. По его словам, студенты не должны пострадать из-за изменений, а выпускников нужно предупредить о новых правилах хотя бы за два года.

В Минобрнауки не рассматривают возможность возвращения к советской системе образования

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