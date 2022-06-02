В Минобрнауки РФ назвали сроки перехода к национальной системе образования

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Россия сможет перейти к собственной национальной модели высшего образования в ближайшие несколько лет, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава ведомства пояснил, что контрольные цифры приема, устанавливающие количество мест для абитуриентов в вузах, на 2022 и 2023 годы уже определены, поэтому внесение каких-либо серьезных структурных изменений в образовательную систему в этот период не представляется возможным.

"Главное – задать вектор, направление и целеполагание <...>. В ближайшие несколько лет (осуществим переход. – Прим. ред.) спокойно, без резких изменений", – сказал министр.

По словам Фалькова, опыт открытия новых образовательных программ показывает, что подобного рода нововведения реализуются достаточно быстро.

24 мая министерство науки и высшего образования России подтвердило намерение выйти из Болонского процесса. Глава ведомства Валерий Фальков заявил, что цель страны – ориентироваться на собственную уникальную систему образования.

В то же время в министерстве отметили, что не рассматривают возвращение к советскому подходу к обучению. Там пояснили, что прошлая система существовала в определенных исторических обстоятельствах, которых сейчас нет.

В свою очередь, глава Рособрнадзора Анзор Музаев отметил, что Россия должна поэтапно отказываться от Болонской системы образования. По его словам, студенты не должны пострадать из-за изменений, а выпускников нужно предупредить о новых правилах хотя бы за два года.

