В Минобрнауки заявили о сохранении бакалавриата и магистратуры в РФ

10:00
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Отказ от Болонской системы в РФ не будет означать отказ от бакалавриата и магистратуры, заявил "Коммерсант" со ссылкой на главу министерства науки и высшего образования Валерия Фалькова.
По его словам, выпускникам школ нравится данный формат обучения, кроме того, большинство россиян уже получили степень бакалавра, а без магистратуры они не смогут идти дальше ввиду квалификационных требований к должностям. Также, как подчеркнул министр, такая система стала привычной и для студентов из-за рубежа.
"Поэтому будущее за уникальным сочетанием, специалитета, бакалавриата и магистратуры. Но не нужно искусственно зажимать возможность развития специалитета и создавать преимущества бакалавриату и магистратуре", – заявил Фальков.
При этом, по его словам, изменения в системе образования не нарушат планы тех, кто на данный момент учится или хочет поступать в высшее учебное заведение.
"Все, кто уже поступил, будут спокойно учиться, программы все сохранятся. Те, кто поступят в следующем году, также будут спокойно учиться. Это ведь плавная и последовательная перестройка, которая растянется на многие годы вперед", – отметил министр.
По его словам, теперь Россия не связана какими-то представлениями извне, она, наоборот, должна опираться на собственные потребности.
24 мая министерство науки и высшего образования России подтвердило намерение выйти из Болонского процесса. Глава ведомства Валерий Фальков заявил, что цель страны – ориентироваться на собственную уникальную систему образования.
В то же время в министерстве отметили, что не рассматривают возвращение к советскому подходу обучения. Там пояснили, что прошлая система существовала в определенных исторических обстоятельствах, которых сейчас нет.
В свою очередь, глава Рособрнадзора Анзор Музаев отметил, что Россия должна поэтапно отказываться от Болонской системы образования. По его словам, студенты не должны пострадать из-за изменений, а выпускников нужно предупредить о новых правилах хотя бы за два года.
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